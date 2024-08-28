Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке следствием желания США доминировать

«Во многом текущая драматическая ситуация стала следствием стремления США сохранить свое доминирующее влияние на Ближнем Востоке», — сказала она в интервью «РИА Новости», комментируя сообщения о развертывании американских военных на Ближнем Востоке в рамках подготовки к непредвиденным ситуациям.
По словам дипломата, накапливанию конфликтного потенциала способствовали желания Вашингтона монополизировать роль посредника в палестино-израильском конфликте, законсервировать статус-кво и оставить за скобками ключевые вопросы урегулирования проблемы на основе решений ООН.
В то же время представители США занимались активным продвижением конфронтационных подходов для создания искусственных разделительных линий и антииранских коалиций, добавила представитель российского МИДа.
Захарова предупредила, что наращивание американского военного присутствия на Ближнем Востоке грозит эскалацией. В частности, она напомнила о последствиях начатой Вашингтоном в текущем году операции «Страж процветания», которая вылилась в нанесение ударов США и Великобритании по Йемену и привела только к обострению обстановки.
Страны региона могут самостоятельно решать имеющиеся проблемы и разногласия политико-дипломатическим путем, указала дипломат.
Она отметила, что Россия активно и последовательно выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке, и побуждает все стороны проявлять ответственный подход во избежание раскручивания спирали насилия с опасными последствиями.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что некоторые стороны конфликта на Ближнем Востоке показывают желание продолжения боевых действий, и им не нужно прекращение огня. Он обратил внимание, что, хотя Россия, как и другие страны, осудила атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, коллективный ответ на нее всем гражданским жителям сектора Газа является незаконным.
Ранее, 26 августа, Reuters сообщало со ссылкой на источник, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС в Каире не привели к заключению соглашения, поскольку стороны не согласились на ряд компромиссов. При этом другой источник агентства указал, что прошедшие переговоры были «конструктивными».
До этого, 25 августа, Пентагон продлил присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп — USS Abraham Lincoln и USS Theodore Roosevelt. Сообщалось, что в этом же месяце Вооруженные силы США развернули в регионе значительный объем ресурсов в качестве превентивной меры на случай, если Иран без предупреждения нанесет по Израилю ответный удар, а также чтобы отразить любую крупную атаку со стороны ливанского движения «Хезболла».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
В конце июля 2024 года произошел новый виток эскалации из-за удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам «Хезболлы» в Бейруте и гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара по Тегерану.