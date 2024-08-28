Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке следствием желания США доминировать

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что некоторые стороны конфликта на Ближнем Востоке показывают желание продолжения боевых действий, и им не нужно прекращение огня. Он обратил внимание, что, хотя Россия, как и другие страны, осудила атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, коллективный ответ на нее всем гражданским жителям сектора Газа является незаконным.