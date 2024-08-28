WSJ рассказала о предложении Макрона на ланче с Дуровым в 2018 году

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, — 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве.