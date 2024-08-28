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WSJ рассказала о предложении Макрона на ланче с Дуровым в 2018 году

Президент Франции Эммануэль Макрон во время ланча в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, Дуров тогда отказался.

Источник: AP 2023

Один из собеседников рассказал, что Макрон также обсуждал вопрос о предоставлении предпринимателю французского гражданства.

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, — 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве.

Французский лидер заявил, что Дурова задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования» и что это решение «ни в коем случае не политическое».

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