Глава Минздрава прокомментировал смену главных врачей больниц Татарстана

В Татарстане требования к главврачам стали жестче. Теперь им приходится работать в несколько ином формате. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин.
По словам руководителя ведомства, не все справляются с новой нагрузкой. Есть врачи с хорошей самокритикой. Они говорят, что не справляются и хотят работать обычными врачами. За два года ротировали восемь из 115 человек.
Как отметил спикер, ушедшие с постов руководителей врачи остались в системе здравоохранения региона. Им предложили альтернативное место работы.
В 2023 году в Татарстане стартовала программа медицинского кадрового резерва. По ее итогам республика получит 30 команд медруководителей. Они будут вставать на смену специалистам, которые устали от работы.
Напомним, новую вакцину от туберкулеза хотят апробировать сначала в Татарстане. Сейчас препарат проходит испытания на людях.