Демешин вместе с врачами перезагрузит здравоохранение Хабаровского края

— Нам для того, чтобы выполнить задачу президента и остановить отток населения, точно нужно налаживать систему здравоохранения. И резкая критика даже не в адрес врачей, а в адрес организации процессов идёт на системной основе. Практически везде, где бы я ни был, есть вопросы, которые люди мне задают. Поэтому я хотел с вами посоветоваться, как с отраслью быть, — подчеркнул Дмитрий Демешин в начале встречи. — Подчеркну — мои двери открыты для медиков. Мне действительно очень важно понять вашу позицию. И не просто понять, а на её основе в перспективе построить государственную политику по оказанию медицинской помощи у нас в Хабаровском крае.