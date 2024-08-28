Демешин вместе с врачами перезагрузит здравоохранение Хабаровского края

Перезагрузка отрасли здравоохранения в Хабаровском крае, о начале которой уже неоднократно говорил врио губернатора Дмитрий Демешин, будет осуществляться с опорой на мнение медицинского сообщества региона. Об этом он заявил на состоявшейся накануне встрече с главными врачами лечебных учреждений региона. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства.
— Нам для того, чтобы выполнить задачу президента и остановить отток населения, точно нужно налаживать систему здравоохранения. И резкая критика даже не в адрес врачей, а в адрес организации процессов идёт на системной основе. Практически везде, где бы я ни был, есть вопросы, которые люди мне задают. Поэтому я хотел с вами посоветоваться, как с отраслью быть, — подчеркнул Дмитрий Демешин в начале встречи. — Подчеркну — мои двери открыты для медиков. Мне действительно очень важно понять вашу позицию. И не просто понять, а на её основе в перспективе построить государственную политику по оказанию медицинской помощи у нас в Хабаровском крае.
Со следующего года в нашем регионе, как и в целом по стране, стартуют анонсированные во время февральского послания Федеральному собранию главой государства Владимиром Владимировичем Путиным новые национальные проекты. Они будут направлены на улучшение качества жизни и долголетие людей. Учреждения здравоохранения края будут играть ключевую роль в реализации этих социальных проектов.
— И опираться в этих вопросах я буду на вас, на медицинское сообщество. Давайте подумаем, как нам выработать процесс, который будет комфортным для вас и успешным в выполнении ваших функций на благо населения, — предложил Дмитрий Демешин.
С главными врачами Дмитрий Демешин обсудил злободневный кадровый вопрос. Это и нехватка молодых специалистов, и отсутствие полноценного руководителя краевого Минздрава. Уже много месяцев обязанности министра исполняет человек без профильного медицинского образования.
— Убеждён, что министром здравоохранения должен быть врач. Человек, который занимается лечебным делом. Кого ставить — сложный вопрос. И я хотел спросить об этом у вас, — обратился к главврачам Дмитрий Демешин.
Медики высказали свои предложения на этот счёт. Также речь зашла и о необходимости укрепления материально-технической базы лечебных учреждений. И.о. министра здравоохранения Инна Малинина сообщила, что в августе для медучреждений выделено дополнительно 250 млн рублей, которые помогут закрыть «болевые точки». Эти средства пойдут на благоустройство территорий и подключение к сетям жизнеобеспечения объектов здравоохранения, создаваемых по технологии быстровозводимых модульных конструкций, замену лифтового оборудования учреждений.
Также затронули на встрече тему переименований больниц, которую затеяло прежнее руководство социального блока. Вместо нумерации клиники получили имена известных в прошлом врачей. С одной стороны, это неплохо. Но, с другой, среди пациентов возникла путаница. Не все привыкли к тому, что ККБ № 1 — это теперь Краевая больница им. Сергеева, а ККБ № 2 — Краевая больница им. Владимирцева. Достигнуто согласие, что по крайней мере первой клинике вернут в название привычный номер «один».
Также участники встречи обсудили предложение учредить в Хабаровском крае знак «Почётный донор». Обращения на эту тему часто приходят в социальные сети Дмитрия Демешина.
С самого начала работы в Хабаровском крае Дмитрий Демешин открыто обозначал многочисленные проблемы в сфере здравоохранения. Уж слишком очевидной была ситуация. После детального изучения причин сложившегося положения дел, врио губернатора было принято решение провести полную перезагрузку медицинского блока. Важно, что искать пути спасения сферы здравоохранения врио губернатора начал в тесном диалоге с самими медиками и жителями. Именно опора на них, а не на чиновников выгодно отличают Дмитрия Демешина и даёт надежду на реальное улучшение ситуации.