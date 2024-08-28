«Должны понимать». Польский министр сделал тяжелое для Украины признание

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава предоставила Киеву всю военную помощь, которую могла. Кроме того, министр подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами.



Накануне Зеленский заявил, что Украине необходимы эти истребители, и они есть у Польши.