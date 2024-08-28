«Должны понимать». Польский министр сделал тяжелое для Украины признание

«Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры оттуда также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны», — сказал он.
Косиняк-Камыш добавил, что Варшава предоставила Киеву всю военную помощь, которую могла. Кроме того, министр подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами.
Накануне Зеленский заявил, что Украине необходимы эти истребители, и они есть у Польши.