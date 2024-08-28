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«Должны понимать». Польский министр сделал тяжелое для Украины признание

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на требование Владимира Зеленского предоставить новую военную помощь. Об этом пишет Wiadomosci.

Источник: РИА "Новости"


«Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры оттуда также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны», — сказал он.

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава предоставила Киеву всю военную помощь, которую могла. Кроме того, министр подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами.

Накануне Зеленский заявил, что Украине необходимы эти истребители, и они есть у Польши.

НАТО