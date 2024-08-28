В Смольном подтвердили назначение нового главы Фонда капремонта

Как говорится в сообщении, Евгений Петров с 29 августа займет должность врио гендиректора фонда. «Последний год на посту советника вице-губернатора Санкт-Петербурга он курировал жилищную сферу, деятельность фонда, а также реставрацию объектов культурного наследия», — утоняет регоператор.



О том, что Петров займет место нынешнего врио главы фонда Дмитрия Шутова, «Фонтанка» рассказала 28 августа. Шутов руководил региональным оператором капитального ремонта с 2021 года. Сам он сообщил, что переходит на «новый участок работы». «Задачи, которые стояли перед фондом в конце 2021 года, выполнены. Удалось остановить галопирующий рост задолженности по взносам, благодаря банковскому сопровождению и обязательному страхованию мы смогли внедрить новые стандарты работы подрядных организаций. Заблаговременное проведение договорных кампаний позволило нам повысить процент исполнения краткосрочного плана до доковидных отметок», — прокомментировал Дмитрий Шутов.