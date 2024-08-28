В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах

Также в городе федерального значения проходят дополнительные выборы депутатов Совета Нахимовского муниципального округа (3 мандата) и депутата Совета Терновского муниципального округа (1 мандат). В период досрочного голосования, с 28 августа по 5 сентября включительно, граждане могут отдать свой голос за кандидата на избирательных участках или на дому, а также на придомовых территориях и на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении.