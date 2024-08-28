В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах

Для досрочного голосования открыты 187 участков. За голосованием будут наблюдать 703 наблюдателя.
«Участковые избирательные комиссии работают в будние дни с 9 до 19, в выходные с 10 до 14 дня», — сказала Фаустова.
Ранее ЦИК России предложила избирательным комиссиям в восьми приграничных регионах России — Крыму, Севастополе, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае провести досрочное голосование для обеспечения избирательных прав граждан этих регионов.
В Севастополе из соображений безопасности и для удобства избирателей такое решение было принято.
Также в городе федерального значения проходят дополнительные выборы депутатов Совета Нахимовского муниципального округа (3 мандата) и депутата Совета Терновского муниципального округа (1 мандат). В период досрочного голосования, с 28 августа по 5 сентября включительно, граждане могут отдать свой голос за кандидата на избирательных участках или на дому, а также на придомовых территориях и на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по его поручению в городе была создана межведомственная рабочая группа для контроля за обеспечением на избирательных участках всех требований безопасности и антитеррористической защищенности.
С 6 по 8 сентября включительно, в основной период выборов, в Севастополе будут работать всего 188 избирательных участков. Они оборудованы видеорегистраторами, стационарными арочными металлодетекторами, резервными источниками питания и комплексами обработки избирательных бюллетеней. Укрытия располагаются или непосредственно в помещениях для голосования, или в шаговой доступности.
В основной период голосовать можно также по месту нахождения через систему «Мобильный избиратель» и путем дистанционного электронного голосования на Госуслугах — заявления в этих случаях надо подать до 2 сентября включительно.