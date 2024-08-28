WSJ: спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова в 2017 году

По их информации, эта операция под кодовым названием «Пурпурная музыка» (Purple Music) прошла на фоне «крайней обеспокоенности» французских властей тем, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) «использовала Telegram для вербовки и планирования терактов».
Источники издания утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронный адрес. Telegram, в свою очередь, заявляет, что его деятельность не противоречит положениям Акта о цифровых услугах ЕС. По оценкам издания, также отсутствуют признаки того, что операция по взлому телефона Дурова каким-либо образом связана с его задержанием французскими властями.
Ранее WSJ сообщила, что в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, однако бизнесмен отказался. По информации издания, тогда же французский лидер обсуждал с Дуровым предоставление ему гражданства этой страны.
24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, на следующий день срок его задержания продлили до 96 часов. Парижская прокуратура инкриминирует ему, в частности, соучастие в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве, то есть, по сути, рассматривает как подельника тех, кто совершает эти и иные правонарушения с использованием Telegram.
В посольстве России во Франции заявили ТАСС, что намерены добиваться соблюдения прав Дурова и получения к нему консульского доступа, однако заметили, что французская сторона «пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу».