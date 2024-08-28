Прокуратура обязала министерство ликвидировать нелегальную свалку

Свердловская природоохранная прокуратура через суд добилась ликвидации незаконной свалки на улицах Владивостокская и Астраханская в Екатеринбурге силами министерства государственного имущества Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
На этих улицах после проверки надзорное ведомство обнаружило несанкционированную свалку строительных отходов. Она располагалась на неразграниченной территории в уральской столице.
Кировский районный суд после получения иска удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме. Процесс ликвидации свалки взял на личный контроль природоохранный прокурор.