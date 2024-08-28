В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

«Назначить Харламова Александра Николаевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы РК», — говорится в документе.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, перед новым руководством Минэнерго Крыма стоят «стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики».
Предыдущий министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь покинул пост в октябре 2023 года. Обязанности руководителя ведомства временно исполнял замминистра Владимир Воронкин.
Александру Харламову 57 лет, уроженец Ярославской области.
В 1986 году окончил Рыбинское речное училище им. Калашникова по специальности «Эксплуатация электрооборудования судов речного флота», в 2013 году — Харьковский национальный университет по специальности «Экономика предприятия».
С 1990 по 2007 годы работал на различных предприятиях народного хозяйства в должностях энергетика, слесаря-электрика, сторожа, занимался индивидуальной трудовой деятельностью.
В 2007—2011 годах работал на предприятии «Черноморнефтегазсервис» в должностях энергетика, заместителя директора, исполняющего обязанности директора, заведующего комплексом услуг по отдыху.
С 2011 по 2014 годы — начальник автозаправочных станций в Евпатории.
С 2015 года принят на должность директора санатория «Горный» — филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым «СОК “Руссия”.
В 2019 году назначен генеральным директором ГУП РК «СОК “Руссия”.