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В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг — РИА Новости Крым. Новым министром топлива и энергетики Крыма назначен Александр Харламов. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК.

«Назначить Харламова Александра Николаевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы РК», — говорится в документе.

Как отметил глава республики Сергей Аксенов, перед новым руководством Минэнерго Крыма стоят «стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики».

Предыдущий министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь покинул пост в октябре 2023 года. Обязанности руководителя ведомства временно исполнял замминистра Владимир Воронкин.

Александру Харламову 57 лет, уроженец Ярославской области.

В 1986 году окончил Рыбинское речное училище им. Калашникова по специальности «Эксплуатация электрооборудования судов речного флота», в 2013 году — Харьковский национальный университет по специальности «Экономика предприятия».

С 1990 по 2007 годы работал на различных предприятиях народного хозяйства в должностях энергетика, слесаря-электрика, сторожа, занимался индивидуальной трудовой деятельностью.

В 2007—2011 годах работал на предприятии «Черноморнефтегазсервис» в должностях энергетика, заместителя директора, исполняющего обязанности директора, заведующего комплексом услуг по отдыху.

С 2011 по 2014 годы — начальник автозаправочных станций в Евпатории.

С 2015 года принят на должность директора санатория «Горный» — филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым «СОК “Руссия”.

В 2019 году назначен генеральным директором ГУП РК «СОК “Руссия”.