Олбани
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МЧС Красноярского края назначен вице-мэром Барнаула

Бывший глава МЧС Красноярского края Игорь Лисин занял пост вице-мэра Барнаула.

Бывший глава МЧС Красноярского края Игорь Лисин занял пост вице-мэра Барнаула по защите населения и информации. Информация о назначении появилась на сайте городской администрации.

На сайте администрации Барнаула указано, что в ведении замглавы мэра по защите населения и информации находятся отдел мобилизационной работы, комитет информатизации и управление по делам ГОЧС города.

По данным пресс-службы мэрии, Игорь Лисин окончил Академию Государственной противопожарной службы МВД России и Сибирскую академию государственной службы. Он проработал в МЧС больше 30 лет.

Отметим, что Игоря Лисина назначили временно исполняющим должность начальника МЧС Красноярского края в 2019 году. Генерал-майор приехал в Красноярск из Алтайского края, где занимал аналогичную должность с 2013 года.