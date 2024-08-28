Экс-глава МЧС Красноярского края назначен вице-мэром Барнаула

Бывший глава МЧС Красноярского края Игорь Лисин занял пост вице-мэра Барнаула по защите населения и информации. Информация о назначении появилась на сайте городской администрации.
На сайте администрации Барнаула указано, что в ведении замглавы мэра по защите населения и информации находятся отдел мобилизационной работы, комитет информатизации и управление по делам ГОЧС города.
По данным пресс-службы мэрии, Игорь Лисин окончил Академию Государственной противопожарной службы МВД России и Сибирскую академию государственной службы. Он проработал в МЧС больше 30 лет.
Отметим, что Игоря Лисина назначили временно исполняющим должность начальника МЧС Красноярского края в 2019 году. Генерал-майор приехал в Красноярск из Алтайского края, где занимал аналогичную должность с 2013 года.