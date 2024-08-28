Минниханов в Нижнекамске осмотрел гимназию после капремонта и вручил ранцы

«До начала нового учебного года остались считанные дни. В Татарстане за парты сядут более 53 тыс. первоклашек. Сегодня мы посетили вашу прекрасную гимназию, которая известна во всей республике. После капитального ремонта здесь созданы все условия для комфортной учебы», — положительно оценил проведенную работу Рустам Минниханов.