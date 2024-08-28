Губернатор Алексей Текслер выступил на областном педсовете

«3 сентября в школах будут говорить о бесланской трагедии, будут проходить тематические радиопередачи, линейки и классные часы, объявлена минута молчания. Будем говорить об экстремизме и терроризме, о том, как ему противостоять, и чем он опасен. Во всех образовательных организациях пройдут антитеррористические учения с коллективами педагогов и учащихся. К сожалению, мы живем в такое время, когда эти знания и навыки очень актуальны», — говорит начальник управления образования Красноармейского района Светлана Маклакова.