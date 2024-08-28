Губернатор Алексей Текслер выступил на областном педсовете

Как развить кадровый потенциал, разработать новую систему патриотического воспитания, интегрировать образование в систему науки и производства — все это обсудили ведущие педагоги, общественники и главы муниципальных образований Челябинской области на традиционной встрече перед учебным годом.
Выступил на пленарном заседании и глава региона Алексей Текслер. Он озвучил масштабные проекты, которые в скором времени будут запущены.
Как отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, это уникальный опыт не только для Челябинска, но и для всей страны, ведь до этого кампусы в России не строили.
Вытекает из первого и второй проект — глобальная поддержка науки. Это всевозможные гранты и программы, которые реализуются при софинансировании региона. На базе ЮУрГУ открыта передовая инженерная школа. Молодые ученые получают выплату на приобретение жилья.
ШАГ В ПРОФЕССИЮ
Что немаловажно, образование сегодня отвечает нуждам рынка труда. Огромную роль играет программа «Профессионалитет»: учреждения СПО начали работать по современным программам, а помогают им работодатели, которые на выходе получают готовые кадры, не требующие переобучения. Таких кластеров в Челябинской области становится все больше.
Открываются профильные и губернаторские инженерные классы, где ребята могут сделать первые шаги в будущую профессию. «Ставлю задачу создать уже к 2026 году не менее 200 таких классов, охватить порядка 5 тысяч школьников. Активно “Росатом” участвует в этом процессе. Надо рассматривать и вовлекать и других партнеров. Воспитывать любовь к инженерным наукам в школе», — сказал Алексей Текслер.
С 2019 года в Челябинской области построены и капитально отремонтированы 82 школы.
В ПОМОЩЬ ЖИЛЬЕ И МАШИНА
Поддержка педагогов — еще одна важная часть работы. С 2020 года действует программа «Земский учитель», благодаря которой в сельскую местность уже переехали и получили подъемные в 1 млн рублей 212 педагогов. Также с 1 сентября начинающие учителя могут рассчитывать на ежегодную выплату, разработанную по инициативе губернатора. Вскоре начнет работать новый проект «Педагогический профессионалитет», который будет способствовать закреплению вчерашних студентов в регионе.
«Сейчас планируем запустить региональную программу, которая предусматривает выплату на приобретение жилья или автомобиля. В ней смогут принять участие и педагоги системы СПО».
Все это должно мотивировать педагогов на успешную работу на Южном Урале.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Перед началом учебного года усилены и меры безопасности в школах, колледжах и других образовательных организациях. По поручению губернатора молодежь будут информировать о деструктивных течениях и об ответственности за участие в их деятельности. Также будут совершенствоваться отработки алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации.
«3 сентября в школах будут говорить о бесланской трагедии, будут проходить тематические радиопередачи, линейки и классные часы, объявлена минута молчания. Будем говорить об экстремизме и терроризме, о том, как ему противостоять, и чем он опасен. Во всех образовательных организациях пройдут антитеррористические учения с коллективами педагогов и учащихся. К сожалению, мы живем в такое время, когда эти знания и навыки очень актуальны», — говорит начальник управления образования Красноармейского района Светлана Маклакова.