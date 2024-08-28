Коммунисты не стали голосовать на выборах мэра Воронежа

Однако это не помешает проведению выборов главы города. Сегодня, 28 августа, депутаты должны определить, кто из трех кандидатов займет пост мэра Воронежа:
- врио мэра Сергей Петрин,
- глава управы Левобережного района Вадим Башилов
- или адвокат Сергей Последов.
Депутаты-коммунисты объяснили свое решение тем, что это протест не по отношению к кандидатам, а к самому процессу выборов, который проходит без активного участия горожан. Руководитель фракции Константин Ашифин, объясняя решение бюро обкома КПРФ, подчеркнул, что партийная дисциплина важна, несмотря на возможное расхождение мнений членов фракции и обкома.
Стоит отметить, что от КПРФ на пост мэра Воронежа предлагался депутат областной Думы Денис Рослик. В своей презентации он выразил недовольство работой в сфере ЖКХ, общественным транспортом и условиями для малого и среднего бизнеса. Также он поднимал вопросы демографии.