Коммунисты не стали голосовать на выборах мэра Воронежа

Депутаты-коммунисты объяснили свое решение тем, что это протест не по отношению к кандидатам, а к самому процессу выборов, который проходит без активного участия горожан. Руководитель фракции Константин Ашифин, объясняя решение бюро обкома КПРФ, подчеркнул, что партийная дисциплина важна, несмотря на возможное расхождение мнений членов фракции и обкома.