Глава Татарстана с супругой организовали прием в честь лучших семей республики

Глава Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной Миннихановой организовали прием в честь лучших семей республики. Торжественное мероприятие прошло в казанском Кремле, сообщает пресс-служба раиса региона.
Участниками приема стали 45 семей со всего Татарстана. По словам Минниханова, семья — это залог сохранения традиций, культуры, родного языка. Глава РТ заявил, что родители взяли на себя благородный, неоценимый труд. Также спикер поблагодарил семьи участников СВО.
Кроме того, глава республики вручил государственные награды родителям, которые воспитывают пять и более детей. Они были удостоены медали ордена «Родительская слава» и медалей «Ана даны-Материнская слава».
Напомним, в Татарстане в 2024 году жильем обеспечат 930 детей-сирот и 28 многодетных семей. Также новоселье отметят 84 молодоженов и шесть граждан из числа вынужденных переселенцев.