В Башкирии продлили повышенные выплаты контрактникам

Руководитель региона подписал соответствующий указ. Планировалось, что меры поддержки можно будет получить до 31 августа 2024 года. Однако документ продлевает выплаты на 2 месяца — до 31 октября 2024 года. Он касается мобилизованных и контрактников. Указ вступил в силу.
Добавим, что сегодня разовая выплата контрактникам в Башкирии составляет более 1,2 млн рублей. Сумма складывается с учетом выплат из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Напомним, желающие подписать контракт с Министерством обороны РФ могут задать интересующие их вопросы по номеру 122 ситуационного центра или