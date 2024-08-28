В Башкирии продлили повышенные выплаты контрактникам

Руководитель региона подписал соответствующий указ. Планировалось, что меры поддержки можно будет получить до 31 августа 2024 года. Однако документ продлевает выплаты на 2 месяца — до 31 октября 2024 года. Он касается мобилизованных и контрактников. Указ вступил в силу.