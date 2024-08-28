Олбани
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии продлили повышенные выплаты контрактникам

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок единовременных выплат контрактникам в размере 505 тысяч рублей.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Руководитель региона подписал соответствующий указ. Планировалось, что меры поддержки можно будет получить до 31 августа 2024 года. Однако документ продлевает выплаты на 2 месяца — до 31 октября 2024 года. Он касается мобилизованных и контрактников. Указ вступил в силу.

Добавим, что сегодня разовая выплата контрактникам в Башкирии составляет более 1,2 млн рублей. Сумма складывается с учетом выплат из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Напомним, желающие подписать контракт с Министерством обороны РФ могут задать интересующие их вопросы по номеру 122 ситуационного центра или +7 (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора +7 (347) 248−29−31.