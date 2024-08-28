Росгвардия обезвредила неразорвавшуюся ракету от HIMARS рядом с Курской АЭС

В Росгвардии пояснили, что сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS находился в пяти километрах от атомной электростанции. На место выдвинулась инженерно-разведывательная группа ведомства.
«Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами», — говорится в сообщении.
В связи с тем, что боевая часть снаряда вошла в землю, инженеры приняли решение уничтожить снаряд на месте накладным зарядом.
Ранее Украина пыталась атаковать АЭС в Курчатове дроном-камикадзе. Беспилотник ВСУ, который нес головную часть от выстрела противотанковой гранаты, также сбили вблизи атомной электростанции.
В МИД России попытки Киева ударить по станции уже назвали актом ядерного терроризма.