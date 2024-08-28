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Росгвардия обезвредила неразорвавшуюся ракету от HIMARS рядом с Курской АЭС

Военнослужащие Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас ВСУ от РСЗО HIMARS вблизи Курской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Росгвардии пояснили, что сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS находился в пяти километрах от атомной электростанции. На место выдвинулась инженерно-разведывательная группа ведомства.

«Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что боевая часть снаряда вошла в землю, инженеры приняли решение уничтожить снаряд на месте накладным зарядом.

Ранее Украина пыталась атаковать АЭС в Курчатове дроном-камикадзе. Беспилотник ВСУ, который нес головную часть от выстрела противотанковой гранаты, также сбили вблизи атомной электростанции.

В МИД России попытки Киева ударить по станции уже назвали актом ядерного терроризма.