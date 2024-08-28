Сергей Петрин утвержден в должности мэра Воронежа

Сергей Петрин сменит на посту мэра Вадима Кстенина, который весной 2024 года объявил о своей отставке. Бывший градоначальник ушел на работу в «РВК-Воронеж», на пост генерального директора. После этого Петрин, на тот момент первый вице-мэр по городскому хозяйству, был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации.