Сергей Петрин утвержден в должности мэра Воронежа

Остальные финалисты получили по два голоса.
При этом депутаты партии КПРФ принимать участие в голосовании отказались. По мнению парламентариев, выборы градоначальника должны проходить при непосредственном участии самих горожан.
Конкурс — от прямых выборов в Воронеже отказались в 2016 году, переложив эту обязанность на депутатов, — по отбору кандидатур на должность нового мэра Воронежа проходил в два этапа. На первом специальная комиссия должна была выбрать минимум двух финалистов из общего числа кандидатов, собравших необходимый пакет документов.
В этот раз число желающих оказалось рекордным. На конкурс было принято 13 заявлений.
В финал в итоге вышли три кандидата: Сергей Петрин, а также глава управы Левобережного района Вадим Башилов и адвокат Сергей Последов.
Второй этап состоялся сегодня. Он представлял собой тайное голосование после 15-минутного выступления каждого из финалистов. Решить, кто будет возглавлять городскую администрацию в следующие пять лет, предстояло депутатам.
Кандидаты коротко прошлись по уже озвученным программам, а также ответили на вопросы.
Сергей Петрин сменит на посту мэра Вадима Кстенина, который весной 2024 года объявил о своей отставке. Бывший градоначальник ушел на работу в «РВК-Воронеж», на пост генерального директора. После этого Петрин, на тот момент первый вице-мэр по городскому хозяйству, был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации.