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Сергей Петрин утвержден в должности мэра Воронежа

Сергей Петрин официально утвержден в должности мэра столицы Черноземья. Соответствующее решение было принято в среду, 28 августа, во время 40-го заседания Воронежской городской думы. За него проголосовали 25 из 34 присутствовавших депутатов.

Остальные финалисты получили по два голоса.

При этом депутаты партии КПРФ принимать участие в голосовании отказались. По мнению парламентариев, выборы градоначальника должны проходить при непосредственном участии самих горожан.

Конкурс — от прямых выборов в Воронеже отказались в 2016 году, переложив эту обязанность на депутатов, — по отбору кандидатур на должность нового мэра Воронежа проходил в два этапа. На первом специальная комиссия должна была выбрать минимум двух финалистов из общего числа кандидатов, собравших необходимый пакет документов.

В этот раз число желающих оказалось рекордным. На конкурс было принято 13 заявлений.

В финал в итоге вышли три кандидата: Сергей Петрин, а также глава управы Левобережного района Вадим Башилов и адвокат Сергей Последов.

Второй этап состоялся сегодня. Он представлял собой тайное голосование после 15-минутного выступления каждого из финалистов. Решить, кто будет возглавлять городскую администрацию в следующие пять лет, предстояло депутатам.

Кандидаты коротко прошлись по уже озвученным программам, а также ответили на вопросы.

Сергей Петрин сменит на посту мэра Вадима Кстенина, который весной 2024 года объявил о своей отставке. Бывший градоначальник ушел на работу в «РВК-Воронеж», на пост генерального директора. После этого Петрин, на тот момент первый вице-мэр по городскому хозяйству, был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации.