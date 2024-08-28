Президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией

Издание Yle, цитируя Стубба, передает, что у Финляндии теперь есть инструменты для вмешательства в ситуацию. Они появились благодаря закону о выдворении. В июле в Финляндии приняли «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией» — так называемый закон о выдворении. Он позволяет финским пограничникам не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства». 27 августа стало известно, что сейчас около 800 человек до сих пор ожидают решения о предоставлении убежища, находясь в центрах приема по всей стране.