Минниханов в Нижнекамске осмотрел НХТИ и педколледж после капремонта

После осмотра педколледжа глава Нижнекамского района Рамиль Муллин доложил Раису РТ о развитии кластерного подхода к подготовке кадров. В частности, ведется работа по сближению образовательных учреждений Нижнекамска и промпредприятий, чтобы в готовить специалистов для конкретных работодателей.