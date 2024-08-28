Forbes узнал об иске Болгар против Павла Дурова в Швейцарии

Оба иска были поданы через несколько месяцев после того, как Болгар заявила, что миллиардер перестал выплачивать ей алименты в размере €150 000 ($167 500) в месяц, пишет Forbes со ссылкой на судебные документы.
Сначала суд в Женеве отказался рассмотреть иск против Дурова, так как он был подан более чем через три месяца после последнего случая физического насилия, о котором заявляет Болгар, указывает Forbes. Однако в мае 2023 года она подала апелляцию, а в октябре того же года суд разрешил продолжить рассмотрение дела.
Болгар утверждает, что Дуров пять раз с 2021 по 2022 год применил насилие к своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017 года. Это привело к травмам, в том числе к сотрясению мозга, а также к проблемам со сном, говорится в иске. В качестве доказательств в нем представлены стенограммы сообщений, которыми якобы обменивались Болгар и Дуров в ноябре 2021 года в Париже, а также медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок страдает от тревожности и нарушений сна.
Болгар утверждает, что Дуров перестал встречаться с их детьми в сентябре 2022 года и примерно в то же время прекратил выплачивать ей алименты, говорится в материалах дела. После этого она была вынуждена воспитывать детей на свою зарплату, 8000 швейцарских франков ($9500) в месяц, следует из материалов.
Болгар подала в суд в Женеве иск с требованием предоставить ей единоличную опеку над детьми в 2023 году, в мае того же года суд принял решение в ее пользу, а затем подтвердил его в феврале 2024-го. Дуров, судя по всему, в разбирательстве не участвовал и не нанял адвоката, отмечает Forbes. Представитель Дурова отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил, что она и трое ее детей участвуют в разбирательстве по гражданскому иску, но отказался комментировать уголовный процесс. Дуров не оспаривал передачу опеки над детьми Болгар, отметил ее представитель.
Проживающая в Швейцарии Болгар в июле обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Дурова с двух до пяти, сообщив, что является матерью троих младших детей основателя Telegram. По просьбе Forbes она прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства, сканы нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки, а также семейную фотографию с дня рождения среднего сына Даниэля, сделанную в ее доме в Женеве в январе 2020 года. Forbes удалось получить подтверждение подлинности документов у женевского переводчика, к которому обращалась Болгар.
Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана, после выхода из частного джета, сообщили источники французских TF1, Le Parisien и BFMTV. Позже ему продлили срок содержания под стражей еще на 48 часов. Прокуратура Парижа 26 августа уточнила, что Дурова допросили в рамках расследования против неназванного лица в связи с многочисленными киберпреступлениями. Этому лицу вменяют в вину отказ от сотрудничества с властями, а также соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних; в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков; в мошенничестве в составе организованной группы лиц; в использовании криптовалютных инструментов. Reuters отмечал, что расследованием занимается подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством Франции.
Вечером 25 августа Telegram впервые прокомментировал задержание своего основателя. В сообщении платформы говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах, а его система модерации соответствует стандартам отрасли и «постоянно совершенствуется». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — отмечалось в сообщении. В компании добавили, что миллиардеру нечего скрывать и он «часто путешествует по Европе».
Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ. Французский паспорт Дуров получил в августе 2021 года.
В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу, говорилось в сообщении российского посольства. МИД ОАЭ сообщил 26 августа, что также потребовал от Франции предоставить Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам, подчеркнув, что Дубай внимательно следит за делом основателя Telegram.