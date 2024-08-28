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Forbes узнал об иске Болгар против Павла Дурова в Швейцарии

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова (№ 8 в рейтинге 125 миллиардеров России — 2024 Forbes, состояние $15,5 млрд), подала против него уголовный иск в Швейцарии, выяснил американский Forbes. В иске, который был подан в Женеве в марте 2023 года, Болгар утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из ее детей. Вскоре после этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми.

Источник: AP 2023

Оба иска были поданы через несколько месяцев после того, как Болгар заявила, что миллиардер перестал выплачивать ей алименты в размере €150 000 ($167 500) в месяц, пишет Forbes со ссылкой на судебные документы.

Сначала суд в Женеве отказался рассмотреть иск против Дурова, так как он был подан более чем через три месяца после последнего случая физического насилия, о котором заявляет Болгар, указывает Forbes. Однако в мае 2023 года она подала апелляцию, а в октябре того же года суд разрешил продолжить рассмотрение дела.

Болгар утверждает, что Дуров пять раз с 2021 по 2022 год применил насилие к своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017 года. Это привело к травмам, в том числе к сотрясению мозга, а также к проблемам со сном, говорится в иске. В качестве доказательств в нем представлены стенограммы сообщений, которыми якобы обменивались Болгар и Дуров в ноябре 2021 года в Париже, а также медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок страдает от тревожности и нарушений сна.

Болгар утверждает, что Дуров перестал встречаться с их детьми в сентябре 2022 года и примерно в то же время прекратил выплачивать ей алименты, говорится в материалах дела. После этого она была вынуждена воспитывать детей на свою зарплату, 8000 швейцарских франков ($9500) в месяц, следует из материалов.

Болгар подала в суд в Женеве иск с требованием предоставить ей единоличную опеку над детьми в 2023 году, в мае того же года суд принял решение в ее пользу, а затем подтвердил его в феврале 2024-го. Дуров, судя по всему, в разбирательстве не участвовал и не нанял адвоката, отмечает Forbes. Представитель Дурова отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил, что она и трое ее детей участвуют в разбирательстве по гражданскому иску, но отказался комментировать уголовный процесс. Дуров не оспаривал передачу опеки над детьми Болгар, отметил ее представитель.

Проживающая в Швейцарии Болгар в июле обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Дурова с двух до пяти, сообщив, что является матерью троих младших детей основателя Telegram. По просьбе Forbes она прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства, сканы нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки, а также семейную фотографию с дня рождения среднего сына Даниэля, сделанную в ее доме в Женеве в январе 2020 года. Forbes удалось получить подтверждение подлинности документов у женевского переводчика, к которому обращалась Болгар.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана, после выхода из частного джета, сообщили источники французских TF1, Le Parisien и BFMTV. Позже ему продлили срок содержания под стражей еще на 48 часов. Прокуратура Парижа 26 августа уточнила, что Дурова допросили в рамках расследования против неназванного лица в связи с многочисленными киберпреступлениями. Этому лицу вменяют в вину отказ от сотрудничества с властями, а также соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних; в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков; в мошенничестве в составе организованной группы лиц; в использовании криптовалютных инструментов. Reuters отмечал, что расследованием занимается подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством Франции.

Вечером 25 августа Telegram впервые прокомментировал задержание своего основателя. В сообщении платформы говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах, а его система модерации соответствует стандартам отрасли и «постоянно совершенствуется». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — отмечалось в сообщении. В компании добавили, что миллиардеру нечего скрывать и он «часто путешествует по Европе».

Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ. Французский паспорт Дуров получил в августе 2021 года.

В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу, говорилось в сообщении российского посольства. МИД ОАЭ сообщил 26 августа, что также потребовал от Франции предоставить Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам, подчеркнув, что Дубай внимательно следит за делом основателя Telegram.

права человека