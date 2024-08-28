Forbes узнал об иске Болгар против Павла Дурова в Швейцарии

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана, после выхода из частного джета, сообщили источники французских TF1, Le Parisien и BFMTV. Позже ему продлили срок содержания под стражей еще на 48 часов. Прокуратура Парижа 26 августа уточнила, что Дурова допросили в рамках расследования против неназванного лица в связи с многочисленными киберпреступлениями. Этому лицу вменяют в вину отказ от сотрудничества с властями, а также соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних; в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков; в мошенничестве в составе организованной группы лиц; в использовании криптовалютных инструментов. Reuters отмечал, что расследованием занимается подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством Франции.