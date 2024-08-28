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Минобороны Польши: в НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты РФ над Украиной

Страны НАТО с большим скептицизмом относятся к призыву Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: AP 2023

Он не удивился просьбе Зеленского, но пояснил, что Польша будет принимать решения, соответствующие ее интересам.

«Ни одна страна не будет принимать подобные решения (сбивать российские ракеты. — “Ъ”) в индивидуальном порядке. Я не видел в НАТО сторонников принятия такого решения», — сказал Косиняк-Камыш в интервью польскому агентству РАР.

В июле президент Украины и премьер Польши Дональд Туск подписали оборонное соглашение о сотрудничестве. В нем, по словам Владимира Зеленского, прописана возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако глава Минобороны Польши говорил, что Варшава не может в одиночку идти на такую меру. МИД РФ пригрозил, что страна даст ответ при попытке Польши перехватить российские ракеты. Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил аналогичную просьбу Зеленского.

НАТО