Минобороны Польши: в НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты РФ над Украиной

В июле президент Украины и премьер Польши Дональд Туск подписали оборонное соглашение о сотрудничестве. В нем, по словам Владимира Зеленского, прописана возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако глава Минобороны Польши говорил, что Варшава не может в одиночку идти на такую меру. МИД РФ пригрозил, что страна даст ответ при попытке Польши перехватить российские ракеты. Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил аналогичную просьбу Зеленского.