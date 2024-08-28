Большинство опрошенных активных избирателей в Москве планируют голосовать онлайн

«Программу “Миллион призов” эффективной считают 67% опрошенных, что достаточно много, а неэффективной — лишь 17%. И значимо чаще эту программу считают эффективной молодые респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. 82% опрошенных сообщили, что в целом довольны положением дел в Москве. И также мы задавали респондентам вопрос про программу “Мой район”, собственно, среди всех жителей Москвы эффективной программу считают 61%. Среди тех, кто осведомлен о том, что эта программа есть и реализуется, 78% считают [программу] “Мой район” эффективной», — заявил Введенский.