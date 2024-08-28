Большинство опрошенных активных избирателей в Москве планируют голосовать онлайн

«58% москвичей осведомлены о том, что в этом году будут проходить выборы в Московскую городскую думу, и чаще остальных о выборах осведомлены респонденты старше 45 лет. 57% опрошенных заявили о намерении принять участие в выборах. И среди тех, кто намерен голосовать, большинство — 61% — предпочли бы сделать это дистанционно, а 35% — на избирательных участках», — сказал Введенский.
Он отметил, что интерес к дистанционному голосованию особенно высок среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет, проголосовать дистанционно планируют 77% молодых участников опроса. «Очное голосование чаще всего выбирают респонденты старше 60 лет. Это связано, в первую очередь, с цифровой грамотностью. Среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании, больше половины — 59% — осведомлены о том, что для голосования бумажным бюллетенем необходимо подать заявление заранее (на mos.ru или в территориальные избирательные комиссии до 2 сентября — прим. ТАСС)», — добавил спикер.
По его словам, 58,4% респондентов, которые заявили о планах участвовать в голосовании и уже определились с выбором, отдадут свой голос за кандидата от партии «Единая Россия»; 12,8% — за кандидата от КПРФ; 9,6% — за кандидата от ЛДПР; 8% — за представителя партии «Новые люди».
«Программу “Миллион призов” эффективной считают 67% опрошенных, что достаточно много, а неэффективной — лишь 17%. И значимо чаще эту программу считают эффективной молодые респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. 82% опрошенных сообщили, что в целом довольны положением дел в Москве. И также мы задавали респондентам вопрос про программу “Мой район”, собственно, среди всех жителей Москвы эффективной программу считают 61%. Среди тех, кто осведомлен о том, что эта программа есть и реализуется, 78% считают [программу] “Мой район” эффективной», — заявил Введенский.
Руководитель социологической компании резюмировал, что уличный опрос социально-политических настроений москвичей с 16 по 18 августа был проведен компанией Russian Field, репрезентативная выборка по административным округам, возрасту и полу охватила 1 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.
О выборах
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино также будут голосовать за муниципальных депутатов.
Москвичи смогут проголосовать на них электронно — онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования смогут стать участниками акции «Выбираем вместе 2024 — Москва» программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы.