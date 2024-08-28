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Песков опроверг сообщения о якобы отправке призывников в Курскую область

Сообщения о якобы отправке призывников в Курскую область являются ложными. Об этом 28 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

«Чаще всего такие сообщения являются искажением реальности», — указал официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров с Украиной.

20 августа президент России подчеркнул, что сейчас РФ борется с неонацистами, которые совершают преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Глава государства напомнил, что страна добилась своих целей, сражаясь против терроризма, и обязательно решит свою задачу и накажет преступников-нацистов.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Идет операция по уничтожению ВСУ. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. На данный момент потери противника на этом направлении составляют более 6,6 тыс. человек.

Песков Дмитрий