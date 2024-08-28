«Чаще всего такие сообщения являются искажением реальности», — указал официальный представитель Кремля.
Ранее в этот день Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров с Украиной.
20 августа президент России подчеркнул, что сейчас РФ борется с неонацистами, которые совершают преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Глава государства напомнил, что страна добилась своих целей, сражаясь против терроризма, и обязательно решит свою задачу и накажет преступников-нацистов.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Идет операция по уничтожению ВСУ. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. На данный момент потери противника на этом направлении составляют более 6,6 тыс. человек.