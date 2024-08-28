20 августа президент России подчеркнул, что сейчас РФ борется с неонацистами, которые совершают преступления в Курской области, Донбассе и Новороссии. Глава государства напомнил, что страна добилась своих целей, сражаясь против терроризма, и обязательно решит свою задачу и накажет преступников-нацистов.