Выросла расходная часть бюджета Челябинска

Депутаты дополнили правила размещения городских герба и флага. Помимо зданий, залов заседания и кабинетов руководителей органов местного самоуправления, они могут также размещаться на зданиях и территориях муниципальных организаций, объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в собственности города Челябинска, могут воспроизводиться на приглашениях, извещениях, иных официальных документах, выдаваемых органами местного самоуправления, на служебных бланках, штампах, визитных карточках должностных лиц, а также использоваться в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления городских и других зрелищных мероприятий.