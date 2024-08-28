Выросла расходная часть бюджета Челябинска

Этот и другие вопросы обсудили на заседании Челябинской городской Думы, последнем в её нынешнем составе.
На что направят средства?
В начале заседания депутаты проголосовали за присвоение новых почётных званий. Так, почётным гражданином Челябинска стал Виктор Христенко, который известен как меценат, уделяющий много времени благотворительным проектам, развивающий спортивную инфраструктуру.
Особое внимание депутаты уделили городскому бюджету. Его расходная часть увеличилась на 1 млрд 687,5 млн руб. Дополнительные средства направят на субсидирование работ по обеспечению надёжного и бесперебойного теплоснабжения населения и ремонтных работ на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (285,6 млн руб.), развитие дорожного хозяйства (238,2 млн руб.). Более 230 млн руб. выделили на обеспечение социальной поддержки населения города.
«Средства позволят закрыть все проблемные точки и зайти в новый отопительный сезон, — пояснила глава Челябинска Наталья Котова. — Что касается соцсферы, то речь идёт о помощи пострадавшим от паводка и о поддержке участников СВО».
Где размещать символику?
Депутаты дополнили правила размещения городских герба и флага. Помимо зданий, залов заседания и кабинетов руководителей органов местного самоуправления, они могут также размещаться на зданиях и территориях муниципальных организаций, объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в собственности города Челябинска, могут воспроизводиться на приглашениях, извещениях, иных официальных документах, выдаваемых органами местного самоуправления, на служебных бланках, штампах, визитных карточках должностных лиц, а также использоваться в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления городских и других зрелищных мероприятий.
На заседании согласовали установку на бульваре Славы памятника «Защитникам Отечества». Также депутаты одобрили соглашение о сотрудничестве между Челябинском и Пермью.
«Важно отметить конструктивное взаимодействие и поддержку нашего городского округа со стороны губернатора, федерального правительства, а также сотрудничество с главой города. С точки зрения благоустройства произошла настоящая революция: появляются парки, скверы, общественные пространства. Активно шло дорожное строительство, обновлялся общественный транспорт. Мы приняли участие в разработке ряда основополагающих документов — Стратегии развития города, генплана, Правил землепользования и застройки, многочисленных инвестиционных программ. Всё это послужит надёжной основой для дальнейшего развития Челябинска».
Глава города также высоко оценила деятельность думы и поблагодарила депутатов за сотрудничество.