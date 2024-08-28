Удары по Курской АЭС и отказ Украины от поставок российского газа. Темы брифинга Пескова

Вторжение ВСУ в Курскую область до предела нагнетает обстановку, опасения кандидата в президенты США Дональд Трампа насчет угрозы третьей мировой понятны. «Многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт, напрямую вовлечены в него. Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться».