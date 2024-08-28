Удары по Курской АЭС и отказ Украины от поставок российского газа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О поставках газа в Европу
Отказ Украины продлевать контракт на транзит российского газа нанесет серьезный урон «интересам европейских потребителей».
У России есть «альтернативные маршруты» поставок газа в европейские страны. «Есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет».
О вторжении ВСУ в Курскую область
Сообщения СМИ о якобы отправке призывников для участия в боях в Курской области — «искажение реальности». «Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности, и не считаем необходимым такие сообщения комментировать».
Вторжение ВСУ в Курскую область до предела нагнетает обстановку, опасения кандидата в президенты США Дональд Трампа насчет угрозы третьей мировой понятны. «Многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт, напрямую вовлечены в него. Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться».
О ситуации вокруг Курской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посещая Курскую АЭС, ознакомился с последствиями украинских атак по станции. Вина Киева в нагнетании атомной опасности очевидна, хотя МАГАТЭ «по понятным причинам» не может ее возложить официально.
«МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, но здесь все настолько очевидно, что вопросов на этот счет нет. Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна».
О возможности переговоров и заявлениях Киева
Предпосылки для переговоров по Украине сейчас отсутствуют: «В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет».
Заявления Киева о плане «победы над Россией» не новы, Москва добьется поставленных целей: «Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима».