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Удары по Курской АЭС и отказ Украины от поставок российского газа. Темы брифинга Пескова

Отказ Украины от поставок российского газа, сообщения СМИ о якобы отправке призывников в Курскую область и удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской АЭС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О поставках газа в Европу

Отказ Украины продлевать контракт на транзит российского газа нанесет серьезный урон «интересам европейских потребителей».

У России есть «альтернативные маршруты» поставок газа в европейские страны. «Есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет».

О вторжении ВСУ в Курскую область

Сообщения СМИ о якобы отправке призывников для участия в боях в Курской области — «искажение реальности». «Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности, и не считаем необходимым такие сообщения комментировать».

Вторжение ВСУ в Курскую область до предела нагнетает обстановку, опасения кандидата в президенты США Дональд Трампа насчет угрозы третьей мировой понятны. «Многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт, напрямую вовлечены в него. Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться».

О ситуации вокруг Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посещая Курскую АЭС, ознакомился с последствиями украинских атак по станции. Вина Киева в нагнетании атомной опасности очевидна, хотя МАГАТЭ «по понятным причинам» не может ее возложить официально.

«МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, но здесь все настолько очевидно, что вопросов на этот счет нет. Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна».

О возможности переговоров и заявлениях Киева

Предпосылки для переговоров по Украине сейчас отсутствуют: «В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет».

Заявления Киева о плане «победы над Россией» не новы, Москва добьется поставленных целей: «Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима».

Песков Дмитрий