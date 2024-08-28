Виталий Хоценко оценил ход работ в строящемся омском микрорайоне «Зеленая река»

Первые жилые дома в новом микрорайоне уже введены в эксплуатацию. Масштабный инвестиционный проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между правительством Омской области, мэрии города и Группой «Эталон».
В жилом районе на кадастровый учет поставлены уже три корпуса. Осенью омичи смогут въехать в 376 квартир. Часть жилья в новостройках отведут для льготников.
Виталий Хоценко провел успешные переговоры с ГК «Эталон» и анонсировал строительство социальной инфраструктуры за счет инвестора-застройщика.
«Хочу отметить, что Группа компаний “Эталон” выдерживает сроки строительства объектов. Это важно не только жителям, которые будут заселяться в эти дома. Компания также в рамках социальных обязательств по соглашению передаёт 5% объёма введённого жилья в собственность города и области, а мы распределяем квартиры среди очередников по программам расселения аварийного жилья, обеспечения жильём детей-сирот, обманутых дольщиков. Всего здесь за 12 лет будет построено более 1 млн квадратных метров жилья. Предусмотрено строительство трёх школ и семи детских садов», — рассказал губернатор.
В этом году в микрорайоне стартует строительство детского сада.
«Как социально ответственный холдинг, Группа “Эталон” приняла решение построить в микрорайоне “Зелёная Река” все социальные объекты, несмотря на то, что ранее этих обязательств не было. Первый проект — строительство детского сада — мы начнём осуществлять уже в этом году. Следующие объекты будут строиться в соответствии с графиком строительства и ввода очередей жилья», — сообщил директор управления по региону «Сибирь» ГК «Эталон» Алексей Соколов.
Мэр Сергей Шелест рассказал, что такой подход — большой плюс для города.
«Это очень хорошее решение в целом для Омска и области. То, что застройщик пошёл навстречу предложениям Губернатора Виталия Хоценко, — большой плюс для города», — отметил глава города.
Новый жилой квартал «Зеленая река» возводится на территории площадью 164 га. В первую очередь застройщик возведет 14 жилых домов разной этажности площадью 150 тыс. кв. м, детский сад, встроенные коммерческие помещения, благоустроенные дворы и паркинг.
Для удобства транспортного сообщения на улице Дергачева проложат новую магистраль. Четырехполосная дорога строится от улицы Волгоградская до улицы Верхнеднепровская. Всего запланировано восемь выездов из квартала, устройство пешеходных тротуаров, наружного освещения и светофоров.
Дорога также будет иметь отведенную полосу для велосипедистов. Помимо этого, проект предусматривает устройство парковок для машин, остановок общественного транспорта, контактной сети и разворотной площадки для троллейбусов.
Строительство объекта идет согласно графику.