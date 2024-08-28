В Кремле отреагировали на слова Зеленского о «плане победы над Россией»

27 августа Зеленский сообщил, что у Киева существует «план победы над Россией», который в сентябре будет представлен президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. По его заявлениям, атака ВСУ на Курскую область является его первоначальным этапом.