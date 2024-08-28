Россия продолжает специальную операцию и достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подготовку президентом Украины Владимиром Зеленским «плана победы над Россией».
Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей.
27 августа Зеленский сообщил, что у Киева существует «план победы над Россией», который в сентябре будет представлен президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. По его заявлениям, атака ВСУ на Курскую область является его первоначальным этапом.
С 6 августа в Курской области идут боевые действия между Вооруженными силами России и ВСУ. В регионе введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня. С начала боевых действий ВСУ потеряли 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевые бронированные машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий и др.
28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила кассетный боеприпас ВСУ, найденный в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, содержавший 183 неразорвавшихся поражающих элемента, и уничтожили его при помощи накладного заряда.
В Росэнергоатоме сообщили, что Курская АЭС работает в штатном режиме после обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса.
Нина Лютикова