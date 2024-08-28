Александр Гусев поддержал решение воронежских депутатов о назначении Сергея Петрина на пост мэра

Из 34 присутствующих в зале депутатов голосовали 29 (прим. — представители партии КПРФ от участия в голосовании отказались, таким образом выразив протест по поводу конкурсного формата действа). Большинство — 25 — парламентариев поддержали кандидатуру Сергея Петрина, еще по два голоса было отдано другим финалистам — руководителю управы Левобережного района Вадиму Башилову и адвокату Сергею Последову.