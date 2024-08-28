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Александр Гусев поддержал решение воронежских депутатов о назначении Сергея Петрина на пост мэра

Губернатор Александр Гусев поздравил Сергея Петрина с официальным избранием на пост мэра столицы Черноземья. Глава регион отметил, что богатый опыт чиновника и имеющиеся знания позволят справиться с решением вопросов, с которыми «неизбежно приходится сталкиваться на посту руководителя миллионного областного центра».

«Могу заверить, что правительство области и дальше будет оказывать администрации Воронежа всю необходимую поддержку для улучшения качества жизни горожан, развития экономики и социальной сферы нашего любимого города», — добавил Гусев.

Во время сегодняшнего 40-го заседания Воронежской городской думы парламентарии сделали окончательный выбор в пользу кандидата, который будет возглавлять администрацию областного центра в течение следующих пяти лет.

Из 34 присутствующих в зале депутатов голосовали 29 (прим. — представители партии КПРФ от участия в голосовании отказались, таким образом выразив протест по поводу конкурсного формата действа). Большинство — 25 — парламентариев поддержали кандидатуру Сергея Петрина, еще по два голоса было отдано другим финалистам — руководителю управы Левобережного района Вадиму Башилову и адвокату Сергею Последову.