Александр Гусев поддержал решение воронежских депутатов о назначении Сергея Петрина на пост мэра

«Могу заверить, что правительство области и дальше будет оказывать администрации Воронежа всю необходимую поддержку для улучшения качества жизни горожан, развития экономики и социальной сферы нашего любимого города», — добавил Гусев.
Во время сегодняшнего 40-го заседания Воронежской городской думы парламентарии сделали окончательный выбор в пользу кандидата, который будет возглавлять администрацию областного центра в течение следующих пяти лет.
Из 34 присутствующих в зале депутатов голосовали 29 (прим. — представители партии КПРФ от участия в голосовании отказались, таким образом выразив протест по поводу конкурсного формата действа). Большинство — 25 — парламентариев поддержали кандидатуру Сергея Петрина, еще по два голоса было отдано другим финалистам — руководителю управы Левобережного района Вадиму Башилову и адвокату Сергею Последову.