В пятницу, 30 августа, в Калачинском районе выберут нового главу

Глава Калачинского района Фридрих Мецлер по собственному желанию ушел в отставку. Он решил участвовать в досрочных выборах и занять этот же пост на новый срок.
Обязанности главы района сейчас временно исполняет его первый заместитель Максим Бендерский. Выборы главы района состоятся уже в эту пятницу, 30 августа.
«Я действительно написал заявление, потому что истек срок моих полномочий. Планирую идти на следующие выборы главы района», — рассказал Мецлер в интервью «Омск-информу».
64-летний Фридрих Мецлер занимал пост руководителя Калачинского района уже пять раз. Кандидатуру главы выберут депутаты местного совета.