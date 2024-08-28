Российским мэрам предложили равняться на главу Екатеринбурга Алексея Орлова

Опыт Екатеринбурга по работе с иностранцами предложили распространить по всей стране. Предложение озвучила глава Всероссийской организации местного самоуправления Ирина Гусева. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
— Друзья, у всех есть федеральные институты, у всех есть иностранные студенты. Поучитесь у мэра Екатеринбурга, как с этими иностранными студентами работать, — заявила Гусева.
По словам чиновницы, каждый студент из других стран в Екатеринбурге вовлечен в процесс городской агломерации. Молодые люди возвращаются на родину и рассказывают о культуре России.
Как заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, у уральской столицы на данный момент партнерские отношения с 31 городом.