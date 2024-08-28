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Ректором Университета имени Лесгафта в Петербурге назначили Вадима Гришкова

Министр спорта Михаил Дегтярев своим приказом назначил главу отделения КПРФ в Ленобласти и депутата Законодательного собрания Ленобласти Вадима Гришкова исполняющим обязанности ректора Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, сообщил портал 47news.

Источник: Коммерсантъ

Издание, в распоряжении которого оказалась копия приказа, сообщило, что господина Гришкова представят коллективу университета днем 28 августа. Из приказа следует, что оклад ректора составит 278 тыс. руб.

На посту руководителя вуза Вадим Гришков сменит Сергея Петрова, занявшего кресло ректора в ноябре 2021 года. Контракт господина Петрова истекал в 2026 году, но он освободил должность досрочно.

Вадим Гришков подтвердил информацию о назначении журналисту 47news. По его словам, он сосредоточится на приведении в порядок материально-технической базы университета. В частности, ему предстоит восстановить трамплин в Кавголово и обеспечить университет бассейном. По информации издания, спортом господин Гришков не увлекается.