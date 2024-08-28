Ректором Университета имени Лесгафта в Петербурге назначили Вадима Гришкова

Вадим Гришков подтвердил информацию о назначении журналисту 47news. По его словам, он сосредоточится на приведении в порядок материально-технической базы университета. В частности, ему предстоит восстановить трамплин в Кавголово и обеспечить университет бассейном. По информации издания, спортом господин Гришков не увлекается.