«Мы видели на территории России немецкие танки со свастикой с иностранными военными, не только с украинцами, но и с поляками, немцами и британцами, внезапно это стало новой фазой конфликта», — отметил он.
По словам эксперта, ситуация складывается очень плохо для Киева и продолжает ухудшаться. Он не исключил, что в результате Украина не сможет выжить как государство.
«Западная риторика и предлагаемые им действия для Украины становятся безумнее», — резюмировал Джонсон.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.