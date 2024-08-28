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«Становится безумнее». В США заявили о новой фазе конфликта на Украине

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинский конфликт перешел на новый и более опасный этап, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Источник: © РИА Новости

«Мы видели на территории России немецкие танки со свастикой с иностранными военными, не только с украинцами, но и с поляками, немцами и британцами, внезапно это стало новой фазой конфликта», — отметил он.

По словам эксперта, ситуация складывается очень плохо для Киева и продолжает ухудшаться. Он не исключил, что в результате Украина не сможет выжить как государство.

«Западная риторика и предлагаемые им действия для Украины становятся безумнее», — резюмировал Джонсон.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.