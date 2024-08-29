The Economist: кто победит в случае ядерной войны между США и Китаем

По сценарию настольных учений — разновидности военной игры — на дворе 2023 год и война за Тайвань между США и Китаем идет уже 45 дней. Пекин применяет «показательное» ядерное оружие — с меньшей дальностью и меньшей мощностью, чем у стратегического оружия, поражающего города. Тем самым Китай стремится сократить продолжительность войны и принудить США к подчинению. Цели ударов — американская авианосная ударная группа, а также Гуам и атолл Кваджалейн — пара островов, жизненно важных для военных позиций США в Тихом океане.