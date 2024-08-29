Олбани
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist: кто победит в случае ядерной войны между США и Китаем

Мысли о ядерной войне удручают. Но кто-то должен об этом думать. Центр новой американской безопасности в Вашингтоне собрал группу экспертов для проведения настольных учений. Они проанализировали, как может развиваться ядерная война между США и Китаем и кто победит. Результаты не обнадежили, пишет The Economist.

Источник: РИА "Новости"

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

По сценарию настольных учений — разновидности военной игры — на дворе 2023 год и война за Тайвань между США и Китаем идет уже 45 дней. Пекин применяет «показательное» ядерное оружие — с меньшей дальностью и меньшей мощностью, чем у стратегического оружия, поражающего города. Тем самым Китай стремится сократить продолжительность войны и принудить США к подчинению. Цели ударов — американская авианосная ударная группа, а также Гуам и атолл Кваджалейн — пара островов, жизненно важных для военных позиций США в Тихом океане.

Учения выглядят удручающе правдоподобными, и тому есть три причины, пишет The Economist.

Первая — география азиатского театра военных действий. Во время холодной войны США и СССР планировали в больших объемах использовать тактическое ядерное оружие для уничтожения крупных и рассредоточенных войсковых формирований противника, часто в непосредственной близости от городов. «Сегодня в Тихом океане военно-морские суда и военные авиабазы на небольших островах представляют собой совершенно иную цель», — говорится в исследовании Центра новой американской безопасности (ЦНАБ).

По мнению экспертов, сейчас для нанесения ударов нужно меньше ядерного оружия и ущерб гражданскому населению будет меньше, чем при потенциальных ударах в холодной войне.

Это связано со второй причиной — эволюцией вооружения. Большинство людей, и не без основания, считают, что обычное оружие в меньшей степени способствует эскалации конфликта и, следовательно, более пригодно, чем ядерное. Но нынешнее маломощное ядерное оружие — 20 килотонн взрывной мощности, примерно размером с Хиросиму — может быть доставлено с чрезвычайной точностью и меньшим сопутствующим ущербом.

Грань между тактическим ядерным оружием малой мощности и высокоточным обычным оружием в части их эксплуатационных эффектов и воспринимаемого воздействия размывается.

исследование Центра новой американской безопасности

Третья причина — последствия затяжной войны. Через несколько недель конфликта у обеих сторон закончится обычное вооружение и фактор применения ядерного станет более привлекательным. Как отмечают авторы исследования, «в расчете на единицу ядерное оружие более эффективно при уничтожении целей большой площади». Огромная мощь такого оружия означает, что оно продолжит работать, даже если спустя несколько недель войны наступит деградация систем командования, контроля и разведки, на которые обычно опираются при запуске обычных боеприпасов.

В ходе военной игры эксперты пришли к странной разновидности атомной войны: у Пекина появились стимулы первым применить ядерное оружие, несмотря на официальную доктрину «неприменения первым». Как только Китай в ходе учений сделал это, стало ясно, что ситуация необязательно перерастет в апокалиптический обмен стратегическими ядерными ударами, вопреки прогнозам о том, как бы развивался американо-российский атомный конфликт в эпоху холодной войны. В мире ядерных стратегов эта новость считается хорошей.

Учения ЦНАБ показали, что у Пекина больше поводов для радости. У команды, играющей за Китай, был широкий спектр военных целей — Азия переполнена американскими объектами и военно-морскими активами.

Команда, играющая за США, напротив, столкнулась с проблемой: многие из самых привлекательных целей для ответного удара находились в материковой части Китая, и удар по ним тактическим ядерным оружием был сопряжен с более высоким риском перерастания локального конфликта во всеобщую атомную войну.

Более того, игроки обнаружили, что у Вашингтона нет оружия, необходимого для поражения «очень небольшого количества» менее привлекательных целей — в основном военных кораблей и китайских баз на спорных рифах в Южно-Китайском море. По расчетам экспертов, самые современные неядерные ракеты закончились бы у США к 45 дню войны.

У Америки, в отличие от России, больше нет противокорабельных ракет с ядерной боеголовкой, а выпуск новой ядерной крылатой ракеты, запускаемой с подводных лодок, запланирован на 2030-е годы.

Однако ее нельзя было бы использовать для подачи сигналов о применении Китаем ядерного оружия, не выдав при этом, где она находится. Это также бы «стреножило» дефицитные ударные подводные лодки в разгар морской войны.

Ядерная стратегия, пишет The Economist, имеет свою собственную мрачную грамматику, основанную на предположениях и опыте холодной войны и видоизмененную развитием военных технологий. Однако все сводится к политике. Столкнувшись с ядерным уничтожением 5000 американских моряков на авианосце или ядерной атакой на американскую территорию, такую как Гуам, ответил бы американский президент применением ядерной силы, прибегнул бы к тому, что означало бы сокращение арсенала обычных вооружений, или отступил бы? Ответ на этот вопрос, по признанию экспертов ЦНАБ, является «фундаментальным непознаваемым компонентом».

Марина Светлова