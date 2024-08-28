МИД Китая призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис

Китай привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса на Украине, американская сторона не должна перекладывать ответственность за этот конфликт на КНР. Об этом в среду, 28 августа, заявил министр иностранных дел страны Ван И во время переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.