МИД Китая призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис

«США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции», — приводит слова министра «РИА Новости».
Он добавил, что Китай всегда стремился к содействию мирным переговорам и политическому решению украинского конфликта и будет поступать также.
Накануне сообщалось, что Китай, ЮАР, Бразилия и Индонезия выразили беспокойство, что страны Запада могут смягчить условия для Украины по применению передаваемого ей оружия для ударов по территории России.
Ранее, 17 мая, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США со своим менталитетом холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса.