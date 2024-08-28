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МИД Китая призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис

Китай привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса на Украине, американская сторона не должна перекладывать ответственность за этот конфликт на КНР. Об этом в среду, 28 августа, заявил министр иностранных дел страны Ван И во время переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Источник: РИА "Новости"

«США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции», — приводит слова министра «РИА Новости».

Он добавил, что Китай всегда стремился к содействию мирным переговорам и политическому решению украинского конфликта и будет поступать также.

Накануне сообщалось, что Китай, ЮАР, Бразилия и Индонезия выразили беспокойство, что страны Запада могут смягчить условия для Украины по применению передаваемого ей оружия для ударов по территории России.

Ранее, 17 мая, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США со своим менталитетом холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса.