Андрей Бочаров запретил единороссам включать «режим начальника»

Единороссы и сторонники партии принимают активное участие в развитии Волгоградской области, реализуют проекты в самых разных отраслях, подчеркнул Андрей Бочаров. Огромную роль в объединении усилий в этом направлении играют как раз первичные организации реготделения. Глава области ориентировал партийцев на дальнейшую серьезную работу, отметив при этом, что впереди немало трудностей и вызовов. Это требует от людей новых компетенций и грамотных решений.
«Для тех, кто работает, выполняет задачи и реализует сложные проекты, простых времен никогда не бывает, — заявил Андрей Бочаров. — Всегда приходится преодолевать трудности, которые при первом приближении даже не предполагались. Но мы всегда выходим на решения. И сейчас для тех, кто хочет видеть Волгоградскую область в регионах-лидерах, время будет непростое. Как в каждой семье и в каждой квартире, в большой семье муниципального образования, нашего региона, нашей страны достаточно проблем. Но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать. Мы должны решать задачи, которые перед нами стоят».
Достичь заметных результатов можно, только заручившись поддержкой жителей Волгоградской области. Люди ждут от партийцев реальных дел, решения насущных вопросов — как в больших, так и в малых населенных пунктах.
«Еще раз хочу напомнить и повторить: пожалуйста, не забывайте — люди, поддержавшие вас, живут в муниципальных образованиях, в маленьких и больших населенных пунктах, раскинутых по всей Волгоградской области, и рассчитывают на всех нас, на результаты нашего труда, реализацию программ партии и программ развития муниципальных образований, Волгограда и Волгоградской области», — подчеркнул Бочаров.
На развитие Волгоградской агломерации в рамках 10-летней программы запланирован целый комплекс мероприятий, это станет импульсом для муниципалитетов, жители которых получат новое качество жизни. Задачи на ближайшую десятилетку — масштабные, они требуют объединения усилий всех уровней власти. При этом Бочаров предупредил: несмотря на высокую степень ответственности, наложенную на партийцев, они не должны включать «режим начальника». Сглаживать острые углы и приукрашивать действительность — тоже не выйдет.
«Приезжая в муниципальное образование, не делайте из себя начальников, — предупредил Андрей Бочаров. — Будьте товарищами и партнерами. А то приехал барин и начинает главам ставить задачи. Вы не задачи ставить должны — вы должны почувствовать задачу и найти путь ее решения. В муниципальных образованиях — ваши партнеры, товарищи, соратники».
Приоритетной задачей губернатор назвал общую победу над нацистами в СВО и поддержку участников спецоперации.
«Прошу об этом не забывать! Уверен, что все программы, все планы развития выполнимы, — заявил Бочаров. — Не останавливаться, двигаться только вперед!».