Андрей Бочаров запретил единороссам включать «режим начальника»

«Для тех, кто работает, выполняет задачи и реализует сложные проекты, простых времен никогда не бывает, — заявил Андрей Бочаров. — Всегда приходится преодолевать трудности, которые при первом приближении даже не предполагались. Но мы всегда выходим на решения. И сейчас для тех, кто хочет видеть Волгоградскую область в регионах-лидерах, время будет непростое. Как в каждой семье и в каждой квартире, в большой семье муниципального образования, нашего региона, нашей страны достаточно проблем. Но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать. Мы должны решать задачи, которые перед нами стоят».