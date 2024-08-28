Bloomberg: два самых щедрых европейских спонсора Украины намерены заключить новое оборонное соглашение

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Согласно Bloomberg, переговоры Стармера и Шольца вряд ли завершатся до 2025 года, но в следующие несколько месяцев стороны рассчитывают подписать более узкое соглашение по вопросам обороны и безопасности. По словам осведомленных источников, оборонный пакт призван содействовать совместным закупкам и военным учениям.
Например, Франция и Британия уже более десяти лет координируют свою деятельность в области обороны и безопасности под эгидой договоров, подписанных в Ланкастер-хаус в 2010 году. У Германии и Британии аналогичных договоренностей нет.
Недавно избранное лейбористское правительство Стармера в рамках одной из первых внешнеполитических инициатив стремится изменить это. Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми менее чем через две недели после июльских выборов прибыл в Берлин, и на этой неделе его наработки будут продолжены в ходе первого двустороннего визита Стармера.
Соглашение между Лондоном и Берлином будет действовать параллельно с общеевропейским пактом о безопасности, который администрация Стармера хочет использовать для укрепления оборонного сотрудничества с более широким блоком. Однако, как пишет Bloomberg, британское правительство по-прежнему не имеет четкого представления о том, из чего будет состоять это более широкое соглашение, и до сих пор давало лишь ограниченные указания должностным лицам, которым поручено сформулировать предложения по нему.
Крупнейшая экономика блока является «одним из самых активных в ЕС сторонников более тесного взаимодействия» в оборонной сфере, говорится в статье.
Стармер и Шольц собираются провести совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Берлине. Кроме того, у британского премьера запланированы встречи с главами немецких концернов Siemens Energy и Rheinmetall.
Официальные лица с обеих сторон стремятся подчеркнуть тесные отношения между Стармером и Шольцем и перевернуть страницу взаимного недоверия, которая характеризовала отношения между правящей Консервативной партией Британии и ее европейскими партнерами.
Марина Светлова