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Bloomberg: два самых щедрых европейских спонсора Украины намерены заключить новое оборонное соглашение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стармер планирует добиться прогресса с разработкой соглашения о сотрудничестве между двумя странами, охватывающего многие темы — от вопросов безопасности до технологий и зеленой энергетики.

Источник: AP 2023

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

Согласно Bloomberg, переговоры Стармера и Шольца вряд ли завершатся до 2025 года, но в следующие несколько месяцев стороны рассчитывают подписать более узкое соглашение по вопросам обороны и безопасности. По словам осведомленных источников, оборонный пакт призван содействовать совместным закупкам и военным учениям.

Хотя помощник Стармера назвал Шольца лидером, наиболее близким британскому премьеру как в личном, так и в политическом плане, то же самое нельзя сказать об их странах, по крайней мере официально.

Например, Франция и Британия уже более десяти лет координируют свою деятельность в области обороны и безопасности под эгидой договоров, подписанных в Ланкастер-хаус в 2010 году. У Германии и Британии аналогичных договоренностей нет.

Недавно избранное лейбористское правительство Стармера в рамках одной из первых внешнеполитических инициатив стремится изменить это. Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми менее чем через две недели после июльских выборов прибыл в Берлин, и на этой неделе его наработки будут продолжены в ходе первого двустороннего визита Стармера.

Стремление стран координировать оборону усилилось после начала российско-украинского конфликта в 2022 году, который превратил Британию и Германию в двух самых щедрых в Европе спонсоров военной помощи Украине.

Соглашение между Лондоном и Берлином будет действовать параллельно с общеевропейским пактом о безопасности, который администрация Стармера хочет использовать для укрепления оборонного сотрудничества с более широким блоком. Однако, как пишет Bloomberg, британское правительство по-прежнему не имеет четкого представления о том, из чего будет состоять это более широкое соглашение, и до сих пор давало лишь ограниченные указания должностным лицам, которым поручено сформулировать предложения по нему.

Переговоры по общеевропейскому оборонному соглашению начнутся не ранее весны 2025 году и сотрудничество с Германией станет прелюдией к нему.

Крупнейшая экономика блока является «одним из самых активных в ЕС сторонников более тесного взаимодействия» в оборонной сфере, говорится в статье.

Стармер и Шольц собираются провести совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Берлине. Кроме того, у британского премьера запланированы встречи с главами немецких концернов Siemens Energy и Rheinmetall.

Официальные лица с обеих сторон стремятся подчеркнуть тесные отношения между Стармером и Шольцем и перевернуть страницу взаимного недоверия, которая характеризовала отношения между правящей Консервативной партией Британии и ее европейскими партнерами.

Марина Светлова