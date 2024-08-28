Bloomberg: два самых щедрых европейских спонсора Украины намерены заключить новое оборонное соглашение

Соглашение между Лондоном и Берлином будет действовать параллельно с общеевропейским пактом о безопасности, который администрация Стармера хочет использовать для укрепления оборонного сотрудничества с более широким блоком. Однако, как пишет Bloomberg, британское правительство по-прежнему не имеет четкого представления о том, из чего будет состоять это более широкое соглашение, и до сих пор давало лишь ограниченные указания должностным лицам, которым поручено сформулировать предложения по нему.