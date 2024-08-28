В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы

«Всего по всем видам выборов в Крыму выдвинуты 6204 кандидата, зарегистрированы 5846. 127 кандидатов, которые не подали второй пакет документов на регистрацию, утратили статус выдвиженцев. Отказано в регистрации 97 кандидатам, из них троим — на выборах в Госсовет Крыма. Это люди, которые не смогли собрать необходимое количество подписей», — сказала она.
Глава Избиркома Крыма Михаил Малышев добавил, что чаще всего причиной отказа в регистрации явилось неполное предоставление выдвиженцем тех или иных документов согласно требованиям законодательства, в том числе сведений, касающихся наличия или отсутствия судимости.
Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в этом году проходит в республике 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.
На сегодняшний день в республике зарегистрированы 1 миллион 473 тысячи избирателей. Для проведения голосования сформированы 1129 участковых комиссий. Для обеспечения прозрачности волеизъявления на всех участках, а также в территориальных комиссиях будут работать средства видеофиксации.
На выборах в Госсовет по единому республиканскому округу будут участвовать региональные организации семи партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость («Партия пенсионеров») и Российская экологическая партия «Зеленые».
На этой неделе типография «Таврида» передала Избиркому РК более 2,9 миллиона напечатанных бюллетеней для проведения голосования.
По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не будет, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.