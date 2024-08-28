В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы

«Всего по всем видам выборов в Крыму выдвинуты 6204 кандидата, зарегистрированы 5846. 127 кандидатов, которые не подали второй пакет документов на регистрацию, утратили статус выдвиженцев. Отказано в регистрации 97 кандидатам, из них троим — на выборах в Госсовет Крыма. Это люди, которые не смогли собрать необходимое количество подписей», — сказала она.