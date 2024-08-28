Главы МАГАТЭ и Росатома встретятся в Калининграде

На встрече в межведомственном формате будут обсуждать итоги проверки безопасности атомной электростанции в Курской области и риски ядерного инцидента. Рафаэлю Гросси показали работающий энергоблок № 3, планово-предупредительный ремонт на блоке № 4, следы ударов по промышленной площадке и строительство Курской АЭС-2.