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Главы МАГАТЭ и Росатома встретятся в Калининграде

Рафаэль Гросси и Алексей Лихачёв обсудят безопасность Курской АЭС.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв на следующей неделе встретится в Калининграде с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

На встрече в межведомственном формате будут обсуждать итоги проверки безопасности атомной электростанции в Курской области и риски ядерного инцидента. Рафаэлю Гросси показали работающий энергоблок № 3, планово-предупредительный ремонт на блоке № 4, следы ударов по промышленной площадке и строительство Курской АЭС-2.

Глава МАГАТЭ Глава МАГАТЭ прибыл в Курскую область из-за опасности ядерного инцидента.

Рафаэля Гросси беспокоит, что боевые действия развернулись рядом с атомной электростанцией.