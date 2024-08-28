Посол Венгрии: Будапешт 10 лет защищает ЕС от мигрантов без помощи Брюсселя

Дипломат выразил точку зрения Будапешта на ситуацию с миграцией в письме мэру Брюсселя Филиппу Клозу. Клоз ранее раскритиковал главу канцелярии венгерского премьера Гергея Гуйяша, который заявлял, что Будапешт готов направлять мигрантов прямо в Брюссель, если Евросоюз будет мешать Венгрии бороться с притоком нелегальных переселенцев. Венгерский дипломат решил ответить бельгийскому градоначальнику.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что именно Венгрии приходится страдать из-за нехватки солидарности, ведь мы защищаем внешние границы Венгрии и Евросоюза на протяжении почти 10 лет без какой-либо значимой поддержки ЕС и тратим на это из бюджета Венгрии около 2 млрд евро», — говорится в письме, опубликованном в соцсети Х на странице госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтана Ковача.
Посол также призвал ЕС вносить свой вклад в защиту внешних границ государств-членов и не штрафовать страны, которые заботятся о своей национальной безопасности. Дипломат подчеркнул, что Брюссель тоже должен принимать мигрантов, если вынуждает делать это другие страны ЕС.
В июне Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также ежедневные выплаты на сумму в размере 1 млн евро за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. Как поясняется в постановлении, нарушение Будапештом законов ЕС в области предоставления убежища «касалось ограничения доступа к процедуре международной защиты, незаконного задержания просителей международной защиты в транзитных зонах и несоблюдения их права оставаться на территории Венгрии в ожидании окончательного решения по их апелляции на отказ в ходатайстве, а также выдворения незаконно пребывающих граждан третьих стран». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение суда возмутительным и неприемлемым.