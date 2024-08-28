Посол Венгрии: Будапешт 10 лет защищает ЕС от мигрантов без помощи Брюсселя

В июне Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также ежедневные выплаты на сумму в размере 1 млн евро за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. Как поясняется в постановлении, нарушение Будапештом законов ЕС в области предоставления убежища «касалось ограничения доступа к процедуре международной защиты, незаконного задержания просителей международной защиты в транзитных зонах и несоблюдения их права оставаться на территории Венгрии в ожидании окончательного решения по их апелляции на отказ в ходатайстве, а также выдворения незаконно пребывающих граждан третьих стран». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение суда возмутительным и неприемлемым.