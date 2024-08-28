В США сделали заявление об ударах вглубь России

В статье отмечается, что во время контрнаступления в 2023 году ВСУ показали, что неспособны координировать войска на уровне, необходимом для решительного прорыва. Кроме того, применение дальнобойного вооружения еще больше затруднит координацию внутри украинских войск, пишет автор.



Он призвал западных партнеров Украины задуматься, стоят ли скромные военные выгоды риска эскалации.



Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории.



Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.