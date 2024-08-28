Захарова сообщила, что американские наемники демонстративно выложили в социальные сети фотографию позиции минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с детской площадкой, расположенной в регионе. Украинские военные, по ее мнению, «гордятся нарушением гуманитарного права». Кроме того, они не беспокоятся о жизни местных жителей, в том числе детей.