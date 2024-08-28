«В нападении на Курскую область активно участвуют и иностранные так называемые солдаты удачи», — сказала она на брифинге.
Захарова сообщила, что американские наемники демонстративно выложили в социальные сети фотографию позиции минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с детской площадкой, расположенной в регионе. Украинские военные, по ее мнению, «гордятся нарушением гуманитарного права». Кроме того, они не беспокоятся о жизни местных жителей, в том числе детей.
«[ВСУ] готовы прикрываться ими, ровно так же, как это когда-то делали фашисты при штурме Брестской крепости, ровно так же, как это делают террористы в новейшей истории», — заявила дипломат.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.