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В Грузии обсуждают возможность признания православия государственной религией

Власти обсуждают этот вопрос с духовенством.

Источник: Reuters

Правительство Грузии обратилось к руководству Грузинской православной церкви с предложением признать православие государственной религией, заявил в среду глава службы патриархии по связям с общественностью, диакон Андриа Джагмаидзе.

На данном этапе в патриархии обсуждается вопрос, в какой форме может быть сформулировано это предложение правительства.

Андриа Джагмаидзе
диакон, глава службы патриархии по связям с общественностью (цитата по «Интерфакс»)

Он подчеркнул, что в последнее время правительство акцентирует внимание на защите национальных ценностей и традиций, обеспечивает политику мира и активно сотрудничает с Церковью, передает «Интерфакс».

«Категорически не ставится вопрос объявления православия государственной религией, поэтому мы будем его обсуждать», — добавил Джагмаидзе.

Свою точку зрения на этот счет выразил архиепископ Дманиси Зенон, который считает ошибочным предложением сделать православие государственной религией.

«Такой шаг, по сути, подразумевает институциональное подчинение церкви правительству, а это неверно. Независимость церкви от государства необходима во время возможных кризисов, созданных самим правительством, поэтому объявление православия государственной религией является ошибкой», — заявил Зенон.

Нина Лютикова

религии