В Грузии обсуждают возможность признания православия государственной религией

Правительство Грузии обратилось к руководству Грузинской православной церкви с предложением признать православие государственной религией, заявил в среду глава службы патриархии по связям с общественностью, диакон Андриа Джагмаидзе.
На данном этапе в патриархии обсуждается вопрос, в какой форме может быть сформулировано это предложение правительства.
Он подчеркнул, что в последнее время правительство акцентирует внимание на защите национальных ценностей и традиций, обеспечивает политику мира и активно сотрудничает с Церковью, передает «Интерфакс».
Свою точку зрения на этот счет выразил архиепископ Дманиси Зенон, который считает ошибочным предложением сделать православие государственной религией.
«Такой шаг, по сути, подразумевает институциональное подчинение церкви правительству, а это неверно. Независимость церкви от государства необходима во время возможных кризисов, созданных самим правительством, поэтому объявление православия государственной религией является ошибкой», — заявил Зенон.
Нина Лютикова