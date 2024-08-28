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Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца года

Ветеранам специальной военной операции до конца текущего года передадут ключи от 500 автомобилей с ручным управлением. Об этом накануне сообщила заместитель министра обороны России, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По словам Цивилевой, первые автомобили уже получили 200 ветеранов СВО.

— Мы закупили 200 автомобилей на сегодня. <…> Сегодня мы вручаем первые автомобили, а до конца текущего года 500 автомобилей мы передадим нашим ветеранам, нашим героям, — цитирует ТАСС замглавы ТАСС.

Ранее, напомним, Владимир Путин поддержал инициативу Цивилевой обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов СВО с ампутацией двух ног или передвигающихся только на колясках. При этом в Волгоградской области участникам спецоперации вручают транспорт не первый год.