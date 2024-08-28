Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца года

Ранее, напомним, Владимир Путин поддержал инициативу Цивилевой обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов СВО с ампутацией двух ног или передвигающихся только на колясках. При этом в Волгоградской области участникам спецоперации вручают транспорт не первый год.