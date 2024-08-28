Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца года

По словам Цивилевой, первые автомобили уже получили 200 ветеранов СВО.
— Мы закупили 200 автомобилей на сегодня. <…> Сегодня мы вручаем первые автомобили, а до конца текущего года 500 автомобилей мы передадим нашим ветеранам, нашим героям, — цитирует ТАСС замглавы ТАСС.
Ранее, напомним, Владимир Путин поддержал инициативу Цивилевой обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов СВО с ампутацией двух ног или передвигающихся только на колясках. При этом в Волгоградской области участникам спецоперации вручают транспорт не первый год.