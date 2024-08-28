МИД оценил выдвижение белорусских войск к украинской границе

Требования Киева к Минску об отводе войск от украино-белорусской границы неприемлемы, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Белоруссия, размещая войска в приграничье, выполняет союзнические обязательства перед Россией.
«Своими шагами по усилению обороны границы с неонацистской Украиной белорусские союзники добросовестно выполняют взятые на себя обязательства по недопущению ударов в спину России. Это мы ценим высоко и считаем демарш, который был предпринят нелегитимным режимом [президента Украины Владимира] Зеленского в адрес Минска, неприемлемым, оторванным от реальности», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).
6 августа ВСУ начали попытку наступления в Курской области России, бои там продолжаются до сих пор. После этого, 10 августа, Лукашенко вновь приказал выдвинуть войска к украинской границе. В приграничье начали переброску воинских частей, сил специальных операций, реактивных систем «Полонез» и комплексов «Искандер».
25 августа украинский МИД потребовал от Минска «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня». В Киеве заявили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».