МИД оценил выдвижение белорусских войск к украинской границе

«Своими шагами по усилению обороны границы с неонацистской Украиной белорусские союзники добросовестно выполняют взятые на себя обязательства по недопущению ударов в спину России. Это мы ценим высоко и считаем демарш, который был предпринят нелегитимным режимом [президента Украины Владимира] Зеленского в адрес Минска, неприемлемым, оторванным от реальности», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Александр Лукашенко после начала спецоперации на Украине не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Тем не менее группировка белорусских войск на границе была усилена. 13 июля этого года Лукашенко объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска. «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», — сказал он, комментируя это решение.