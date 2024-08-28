Песков ответил на слова Зеленского о «плане победы Украины»

Представитель Кремля Дмитрий Песков после слов Владимира Зеленского о плане победы над Россией, который включает нападение на Курскую область, заявил, что такие заявления в Москве слышат не в первый раз. На этом фоне кандидат в президенты США Дональд Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за действий ВСУ. В Кремле согласились, что они действительно «эскалируют напряженность».