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Вениамин Кондратьев провел большой краевой педсовет

Губернатор Вениамин Кондратьев провел в Краснодаре традиционный педсовет перед началом учебного года.

Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту «Образование», поддержке Президента и Правительства РФ с 2015 года на Кубани построили 94 школы. Девять из них 9 откроются в сентябре, еще 12 — до конца текущего года.

— Продолжаем уделять внимание и самым маленьким жителям края. За последние 9 лет открыли 198 детских садов, до конца года построим еще 23. Делаем все возможное, чтобы создать комфортные условия для гармоничного развития талантов наших детей, — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, с сентября в школах края будут учиться 790 тысяч детей, в том числе 76 тысяч — первоклассники. А это значит, необходимо привлекать в школы и детские сады педагогов и воспитателей.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что по количеству новых школ край лидирует среди других регионов, но параллельно надо выстраивать стабильную кадровую политику через систему целевой подготовки специалистов.

Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, скоро предстоит реализовывать новый нацпроект «Кадры», который поможет привлечь специалистов в отрасль.

— Сегодня самые умные специалисты должны приходить не в бизнес или госорганы, а в систему образования. Чтобы дети видели в учителях лидеров, которые всегда на голову выше всего окружения, — сказала Анна Минькова.

В рамках нацпроекта готовится пятилетний план кадровой потребности, который будет ежегодно обновляться. И от этого будет зависеть количество бюджетных мест в вузах на различные направления, уточнила Анна Минькова.