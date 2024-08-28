Врио губернатора Самарской области встретился с юными спортсменами из Курска

Сейчас в Самаре находятся четыре тренера и 62 воспитанника отделений хоккея и фигурного катания курской спортшколы «Арена». Сегодня к ним на тренировку в УСЦ «Грация» приехал Вячеслав Федорищев. Он узнал у ребят и их наставника, довольны ли они условиями, как проходят занятия и где они уже успели побывать. Юные спортсмены заверили, что их встретили гостеприимно, им здесь нравится.