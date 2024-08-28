Врио губернатора Самарской области встретился с юными спортсменами из Курска

В среду, 28 августа 2024 года, врио губернатора Вячеслав Федорищев встретился в Самаре с юными спортсменами из Курской области. Ребята приехали сюда на тренировочный сбор. Здесь для них организовали питание и проживание, культурную и экскурсионную программы.
Сейчас в Самаре находятся четыре тренера и 62 воспитанника отделений хоккея и фигурного катания курской спортшколы «Арена». Сегодня к ним на тренировку в УСЦ «Грация» приехал Вячеслав Федорищев. Он узнал у ребят и их наставника, довольны ли они условиями, как проходят занятия и где они уже успели побывать. Юные спортсмены заверили, что их встретили гостеприимно, им здесь нравится.
«Вы Самару смотрите, изучайте, и потом, когда вернетесь к родителям, приглашайте их сюда. Будем ждать вас уже с семьями. Приезжайте к нам обязательно на соревнования или на отдых, мы всегда вас будем ждать», — обратился к спортсменам глава региона.
Приближается новый учебный год. Ребята из Курской области, которые сейчас находятся в Самаре, встретят его дистанционно. Один из тренеров юных спортсменов заверил, что они готовы к учебе на удаленке. Власти региона пообещали оказать гостям из Курска всю необходимую поддержку и помощь.