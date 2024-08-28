Радий Хабиров в парке «Патриот» ответил на вопросы шаймуратовцев.

Радий Хабиров на встрече с шаймуратовцами рассказал и о перспективах развития парка «Патриот».
«Здесь работы еще на пять лет вперед. Мы проектируем бассейн, планируем, что появится пруд. Здесь же запланировано построить тир, учебный класс беспилотной авиации. Планы по развитию парка у нас очень большие. Мы рассчитываем, что это место станет центром патриотического воспитания не только для курсантов-старшеклассников, которые приезжают на сборы. Работаем над тем, чтобы сюда приезжали целыми семьями. Это большой долгосрочный проект, двигаемся поэтапно. В этом году завершаем строительство филиала парка в Стерлибашевском районе. Филиалы “Патриота” также появятся в Кигинском и Баймакском районах», — сообщил глава Башкортостана.
Ребят интересовало, будут ли для учеников «шаймуратовских» классов проводить экскурсии на родину легендарного комдива.
«Если у вас есть желание такое, то министерство образования продумает это предложение. Я считаю, что когда вы приезжаете на профильную смену в парк “Патриот” вы обязательно должны посетить Советскую площадь Уфы, посмотреть памятник Минигали Шаймуратову, побывать в нашем Национальном музее. Здесь недалеко в Чишминском районе мы строим Евразийский музей кочевых цивилизаций, там уже возведен визит-центр. Вы там многое узнаете об истории», — сказал руководитель региона.
«Шаймуратовцы» попросили Радия Хабирова рассказать и его деде — ветеране Великой Отечественной войны.
«Мой дедушка Барый Латыпович Хабиров прошел всю войну, получил тяжелое ранение и с победой вернулся домой. У всех у нас в семьях были родственники, которых затронула та война. И сегодня многие наши ребята на СВО повторяют подвиги своих дедов, о которых мы обязательно должны знать и помнить», — сказал глава региона.