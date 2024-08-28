Радий Хабиров в парке «Патриот» ответил на вопросы шаймуратовцев.

«Здесь работы еще на пять лет вперед. Мы проектируем бассейн, планируем, что появится пруд. Здесь же запланировано построить тир, учебный класс беспилотной авиации. Планы по развитию парка у нас очень большие. Мы рассчитываем, что это место станет центром патриотического воспитания не только для курсантов-старшеклассников, которые приезжают на сборы. Работаем над тем, чтобы сюда приезжали целыми семьями. Это большой долгосрочный проект, двигаемся поэтапно. В этом году завершаем строительство филиала парка в Стерлибашевском районе. Филиалы “Патриота” также появятся в Кигинском и Баймакском районах», — сообщил глава Башкортостана.