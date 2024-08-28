Что известно о брате создателя Telegram Николае Дурове

В юности трижды выигрывал Международную математическую олимпиаду — в 1996, 1997 и 1998 годах, также неоднократно становился призером Международной олимпиады по информатике. Входил в команду СПбГУ по программированию, в составе которой выиграл в 2000 и в 2001 годах Международную студенческую олимпиаду по программированию. В 2005 году защитил диссертацию в СПбГУ на тему: «Новый подход к геометрии Аракелова». Затем продолжил научную деятельность в Боннском университете, где в 2007 году защитил вторую диссертацию на тему: «Сингулярная геометрия Аракелова». «У моего брата две докторские степени по математике, он очень умный. К тому же он эксперт в криптографии», — сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону в феврале 2024 года.