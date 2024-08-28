Что известно о брате создателя Telegram Николае Дурове

Дуров Николай Валерьевич родился 21 ноября 1980 года в Ленинграде в семье филолога, преподавателя ЛГУ. Он старше Павла Дурова на четыре года.
В юности трижды выигрывал Международную математическую олимпиаду — в 1996, 1997 и 1998 годах, также неоднократно становился призером Международной олимпиады по информатике. Входил в команду СПбГУ по программированию, в составе которой выиграл в 2000 и в 2001 годах Международную студенческую олимпиаду по программированию. В 2005 году защитил диссертацию в СПбГУ на тему: «Новый подход к геометрии Аракелова». Затем продолжил научную деятельность в Боннском университете, где в 2007 году защитил вторую диссертацию на тему: «Сингулярная геометрия Аракелова». «У моего брата две докторские степени по математике, он очень умный. К тому же он эксперт в криптографии», — сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону в феврале 2024 года.
С 2006 года Николай Дуров помогал брату с разработкой социальной сети «ВКонтакте», был техническим директором проекта, разрабатывал интерфейс. Покинул компанию после продажи ее Павлом Дуровым в 2013 году.
В том же 2013 году Николай Дуров создал собственную систему шифрования. Изначально братья использовали ее для общения между собой, а в дальнейшем внедрили в Telegram. «Мой брат — настоящий гений, именно он смог создать стандарт шифрования для Telegram. Мы используем его до сих пор… Я же занимался пользовательским интерфейсом, тем, как работает приложение, его функциями», — отмечал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону.
Николай Дуров считается одним из создателей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), на базе которой создана криптовалюта Toncoin.
Сейчас Николай Дуров является старшим научным сотрудником петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук. Работает в Лаборатории алгебры и теории чисел. Проживает в Санкт-Петербурге.
В базе данных «СПАРК-Интерфакс» Николай Валерьевич Дуров не фигурирует среди руководителей или совладельцев каких-либо юридических лиц.